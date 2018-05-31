Плату за воду для Малехова, Збиранки, Больших и Малых Грибовичей откладывают, – Сурок

Решение о начислении за водоснабжение жителям пригородных сел Львова – Малехова, Збиранки, Больших и Малых Грибовичей – откладывают на 1 июля.

Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, – передает пресс-служба ЛГС.

По словам чиновника, город максимально идет навстречу жителям этих сел и дорабатывает программу возмещения стоимости 1,5 м3 воды – санитарной нормы на одного жителя. Программой будет предусмотрено два варианта возможных отношений между жителями этих сел и ЛГКП «Львовводоканал»: заключать прямые договоры с предприятием или создать собственное коммунальное предприятие, которое будет иметь отношения с ЛГКП «Львовводоканал». Второй вариант, по словам чиновника, является экономически более выгодным, потому что тариф на водоснабжение станет вдвое дешевле и социальная норма на одного человека по факту будет 3 м3.

С этими вариантами ознакомились сельские головы. Некоторые из них заинтересовались таким подходом. Поэтому, эту программу мы сейчас доработаем и вынесем на утверждение сессии Львовского городского совета. Мы максимально идем навстречу жителям и хотим, чтобы они выбрали для себя наиболее экономически выгодный вариант сотрудничества с ЛГКП «Львовводоканал». Надеюсь, председатели сельских советов выберут второй вариант. А тот лимит, который мы декларировали на возмещение, мы обеспечим, а за остальные нужно платить. Поэтому, отсрочим решение о начислении за воду и проводить его не с 1 июня, а с 1 июля.

Однако, хочу подчеркнуть, если сельские головы примут решение, чтобы жители заключали прямые договоры с «Львовводоканалом», а некоторые жители договоров не подпишут, то ЛГКП «Львовводоканал» имеет юридические основания подавать иск в суд и требовать взыскание оплаты в судебном порядке», – рассказал Сергей Бабак.

По его словам, по состоянию на сейчас, согласно действующих тарифов на воду, за бесплатное водоснабжения сел Малехов, Малые и Великие Грибовичи, Збиранка, из городского бюджета необходимо было бы компенсировать 3 млн. грн. Сейчас на возмещение стоимости санитарной нормы на одного жителя этих сел необходимо будет 750-800 тыс. грн. Сэкономленные средства планируется направлять на реконструкцию Грибовицкого полигона ТБО.

«Было принято решение исполнительного комитета исследовать, есть ли вытеки, какое состояние водопроводных сетей, и на какие нужды уходит столько воды в селах Малехов и Грибовичи. Ведь их потребление в 6-7 раз больше, чем во Львове. Также исполнительный комитет поручил разработать программу возмещения стоимости части воды, предусмотренной как санитарная норма на одного человека.

На одном из заседаний исполнительного комитета директор ЛГКП «Львовводоканал» докладывал о результатах обследования. Было выявлено, что значительное превышение водопотребления обусловлено тем, что жители Малехова и Больших Грибовичей используют воду не для бытовых нужд, а для ведения хозяйственной деятельности – теплицы, озера, цветники.

Напомним, работники ЛГКП «Львовводоканал», согласно поручению исполнительного комитета ЛГС, провели анализ и исследование водопотребления жителей сел Малехов и Большие Грибовичи в сравнении с жителями Львова. Анализ показал, что среднемесячное потребление воды на одного абонента г. Львова составляет 6 м3, а в с. Малехов – 40 м3, в с. Великие Грибовичи – это 24 м3 воды. ЛГКП «Львовводоканал» официально направил каждому жителю этих сел договоры на водоснабжение. Бесплатной для жителей будет 1,5 м3 воды – санитарная норма на одного жильцам, независимо есть счетчик или нет, а за остальную потребленную воду нужно будет оплачивать.

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