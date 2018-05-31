Насалик сделал все, чтобы люди Януковича переоформили шахты «Селидовуголь», – Волынец

Еще в 2012-м году сын Януковича забрал «жирные пласты угля, и уже в феврале мы были за шаг до возвращения этих пластов. Впрочем министр Насалик все сделал для того, чтобы люди сына Януковича переоформили куплю-продажу, и теперь пласты в одних руках, а шахта – в других.

На этом подчеркнул председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Если люди соглашаются работать почти за бесплатно и молчат, то почему бы власти дальше не продолжать закручивать гайки? Именно поэтому сейчас в Украине срабатывает пословица «сытый голодному не товарищ», и если у главы Нацбанка Якова Смолия заработная плата более 200 тысяч гривен в месяц, то заработная плата заведующей отделения в детской больнице «Охматдет» составила всего 5 тысяч гривен», – подчеркнул Михаил Волынец.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины признал, что такая ситуация – на совести профсоюзов Украины. Ведь именно в обязанности профсоюзов входит защищать людей, представлять их перед работодателями и органами власти.

«Так сложилось, что эти постсоветские профсоюзы являются карманными и обслуживают власть и работодателей. Зато настоящие независимые профсоюзы в коррумпированной системе практически не могут работать. Впрочем механизмы защиты рабочих все равно существуют – это и Конвенция международной организации труда, и Конституция Украины, и люди это должны знать», – подчеркнул Волынец.

Он также заметил относительно ситуации в городе Селидово Донецкой области, где шахтерам «Селидовуголь» не выплачивают заработную плату.

«Сегодня жены шахтеров объединились, не пустили мужей на работу и вышли на митинг на центральную площадь города. Два года назад «Селидвуголь» было лучшим объединением в Украине, которое зарабатывало деньги себе и еще для 15-ти другим украинским шахтам.

Но еще в 2012-м году сын Януковича забрал жирные пласты, но уже в феврале мы были за шаг до возвращения этих пластов. Впрочем, министр топлива и энергетики Игорь Насалик все сделал для того, чтобы люди сына Януковича переоформили куплю-продажу, и пласты оказались в одних руках, а шахта – в других.

Следовательно, теперь нельзя добывать уголь на частных пластах, контора которых является в оккупированном Донецке. Зато Насалик говорит, что это не шахты, а социальная контора, которая зарабатывает 20% на заработную плату», – подчеркнул Михаил Волынец.

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