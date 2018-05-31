На Прикарпатье шесть фирм из «черного списка» АМКУ получили подряды на 20 млн грн

На Ивано-Франковщине админколлегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) внес в «черный список» более 30 компаний за искажение результатов тендеров (согласовали свои действия, чтобы гарантированно кто-то из них выиграл).

Шесть из более чем 30 фигурантов «черного списка» после запрета участвовать в тендерах продолжили получать заказы в бюджетных учреждениях области. Активисты «Антикоррупционной платформы» посчитали, что бюджетные учреждения перечислили фирмам-нарушителям 20 млн грн, – пишут «Наши деньги».

В частности, предприниматель Иван Рубашный после занесения в «черный список» заключил договоров с бюджетными учреждениями почти на 1,5 млн грн. Он поставлял мясо и рыбу отделу образования Галицкой РГА и Бурштынской городской больнице. Все договоры, кроме одного, с Рубашным заказчики заключали на допереговорные суммы. Один договор на сумму 416,4 тыс. грн отдел образования Галицкой РГА заключил после проведения переговорной процедуры закупки, которую провел после того, как тендер дважды не состоялся из-за недостаточного количества участников.

Нарушители ООО «Альтеко» и ООО «Гриненерджи» занесены в «черный список» вместе. Эти фирмы согласовали конкурентное поведение в тендере на закупку пара и горячей воды, который объявил Погонянский психоневрологический интернат. На то время оба предприятия возглавлял Михаил Петров, сейчас руководителем обеих фирм является Игорь Карпенко, а конечным бенефициаром – Роман Карпенко.

После занесения в «черный список» ООО «Альтеко» заключило с бюджетными учреждениями договоров на более 11 млн грн. Все договоры заключены по переговорной процедуре. Фирма «Гриненерджи» по такой же процедуре – почти на 6 млн грн.

Заказчики обосновывали переговорную процедуру тем, эти фирмы являются монополистами, арендуют у них котельные, поэтому по техническим причинам якобы невозможно провести процедуру открытых торгов.

Кроме того, ПП Михнюк Геннадий Григорьевич получил от Рогатинской школы-интерната Ивано-Франковского облсовета КП Рогатинская ЦРБ 460 тыс грн, ООО Фирма «Калина ИФ» ЛТД от КП облсовета по эксплуатации имущества 13,4 тыс грн и ООО «Градострой» от КП «Житлоинфоцентр» (Коломыя) 3,6 тыс. грн.

Издание напоминает, что фирмы, привлечены к ответственности за искажение результатов торгов, отстраняются от участия в тендерах на три года. Если они все-таки решат обойти закон, заказчик обязан отказать участнику из «черного списка» участвовать в процедуре закупки.

Учредителями ООО «Градострой» являются Нестор Мацюк и Владимир Савчук, который возглавляет фирму.

Владельцем и директором ООО Фирма «Калина ИФ» ЛТД является Тамара Микитюк.

Попадание фирмы в «черный список» означает, что она не может участвовать в открытых торгах. Получение подрядов по допереговорным суммам – не запрещено.

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