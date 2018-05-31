Михаил Поживанов: Убежден, что Тимошенко не изберут Президентом Украины

К Юлии Тимошенко я отношусь очень положительно. Она прошла очень сложный жизненный путь, но, как бы это не было обидно слышать, я почему-то убежден, что ее не изберут Президентом Украины.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины II, IV, V, VI созывов Михаил Поживанов.

Гость программы, отвечая на вопрос зрительницы, кто будет следующим Президентом Украины, отметил, что сегодня никто не может назвать фамилию будущего Президента.

«Ведь те люди, которых нам сегодня показывают в рейтингах и имеющие от 6 до 12% – это не лидеры нации. Например, если говорить о США, то если там представитель республиканцев или демократов не имеет от населения 40% поддержки, то эту кандидатуру политическая партия даже не рассматривает», – отметил экс-нардеп.

Михаил Поживанов добавил, что сегодня около 60% украинцев считают, что следующим президентом Украины должен быть совсем другой человек.

«Я не хочу заниматься политической рекламой но я считаю, что лидер «Аграрной партии» Виталий Скоцик, учитывая его возможности по образованию, за менеджерскими качествами и опытом, должен был бы баллотироваться и претендовать на должность Президента Украины. Но время покажет», – отметил гость программы.

А вот насчет президентства Юлии Тимошенко, экс-нардеп убежден, что украинцы не выберут ее Президентом.

«К Юлии Тимошенко я отношусь очень положительно. Она прошла очень сложный жизненный путь, но, как бы это не было обидно слышать, я почему-то убежден, что ее не выберут Президентом Украины», – рассказал Поживанов.

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