Мосийчук: Вопрос нацбезопасности не может быть дискуссией среди украинцев

Надо разделять вопросы правоохранительной системы и оперативной работы спецслужб. Когда речь идет о национальной безопасности, предотвращении терроризма и политических убийствах, не может идти речи об оппозиционности. В таком случае человек оказывается в оппозиции к государству.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

«Хотел бы разделить вопрос правоохранительной системы и оперативной работы спецслужб. Это немного разные вещи. Когда речь идет о национальной безопасности, предотвращении терроризма и политических убийствах, не может идти речи об оппозиции. В таком случае человек оказывается в оппозиции к государству. Я не разделяю многих моментов в правоохранительной системе и откровенно ее критикую. Здесь есть вопросы системы, в которой правоохранители работают», – считает г-н Мосийчук.

По мнению гостя программы, прокуратура это советско-олигархический орган, который нужно уничтожить.

«Так же нужно реформировать и Службу безопасности. Надо забрать у них экономический и антикоррупционный блок и оставить исключительно вопросы контрразведки, нацбезопасности, трафика оружия, наркотиков и нелегалов», – отметил г-н Мосийчук.

По словам народного избранника теракт, который организовали против него, и убийство Амины Окуевой, свидетельствуют, что во многом спецслужбы недорабатывают.

«Они не святые и не могут такими быть, в той системе координат, которой они жили последние годы. Есть много всего, в чем их можно обвинить. Но то, что произошло вчера, кроме спецоперации, продемонстрировало очень серьезную и важную вещь. Уровень того, как украинские политики и общественные деятели готовы выступить против государства на стороне страны агрессора. Риторика распространенная Кремлем ничем не отличалась от многих лиц, которые разгоняли это по украинским эфирам», – констатировал Игорь Мосийчук.

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