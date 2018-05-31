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четверг, 31 мая, 2018, 23:27 Киев
Киевские правоохранители накрыли подпольное казино

В Оболонском районе Киева полиция ликвидировала подпольное казино.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.

Отмечается, что подпольное казино находилось в одном из развлекательных заведений.

Согласно сообщению, в подпольном казино были обустроены зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17 400 долларов.

Отмечается, что во время следственных действий в заведении находились персонал и игроки.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за занятие игорным бизнесом.

Правоохранители устанавливают причастных к организации незаконного бизнеса.

 
Киевполицияигорные заведения
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