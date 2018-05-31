Киевские правоохранители накрыли подпольное казино

В Оболонском районе Киева полиция ликвидировала подпольное казино.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.
Отмечается, что подпольное казино находилось в одном из развлекательных заведений.
Согласно сообщению, в подпольном казино были обустроены зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17 400 долларов.
Отмечается, что во время следственных действий в заведении находились персонал и игроки.
По данному факту открыто уголовное производство по статье за занятие игорным бизнесом.
Правоохранители устанавливают причастных к организации незаконного бизнеса.