Хорватская полиция обстреляла автобус с детьми

В Хорватии полиция открыла огонь по автобусу, который пытался прорваться через блок-пост после въезда в ЕС из Боснии возле города Задар.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

В транспорте находилось 29 в основном афганских и иракских мигрантов. Ранения получили девять человек, из них – двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Он прошел через блокпост и поехал в сторону полиции. Реакция полиции была оправданной. Они были вынуждены открыть огонь, потому что их жизнь была в опасности», – сказал начальник полиции города Задар Ранко Дразина.

Издание отмечает, что основной Балканский маршрут, по которому в 2015 году в Европейский Союз въехало больше миллиона мигрантов, был закрыт в 2016 году соглашением между ЕС и Турцией. Но тысячи людей вошли в эти годы по новому маршруту, открытому контрабандистами, идущим из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

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