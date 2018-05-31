Финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира: Киев занимает 75 место

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Список был опубликован на официальном сайте организации. Лидером перечня стал Цюрих в Швейцарии.

Об этом сообщает ubs.com.

Композиция корзины товаров и услуг представляет собой затратные привычки европейской семьи из трех человек.

Сотрудники компании собрали цены на 128 видов продуктов, а также услуг ежемесячного потребления. При этом были подсчитаны средние зарплаты по 15 профессиям.

Например, холдинг предполагает, что семья в Европе ежемесячно потребляет почти 23 килограмма овощей, но покупает новый телевизор каждые 4,5 года. Конечно, другие люди во всем мире делают разные вещи. Таким образом, они учитывают местные схемы потребления, подчеркивая различные виды пищи (например, россияне отдают предпочтение чаю вместо кофе, свинина в целом не потребляется в Тель-Авиве).

Для этого индекса ссылки на корзину показаны относительно справочного города Нью-Йорка.

Они показывают два столбца: цены без включения арендной платы. Жилищное строительство является единственной самой большой стоимостью для большинства людей и, как таковое, может существенно влиять на данные.

В целом были проанализированы данные по 77 городах мира и взяты во внимание особенности каждого из них.

Сообщается, что проживание в Цюрихе обойдется, в среднем, в 2850 долларов в месяц. На втором месте идет другой швейцарский город – Женева.

В ТОП-10 также вошли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки.

Киев занимает 75 место в рейтинге.

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