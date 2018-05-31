Еврокомиссия оставит без пошлин на импорт ферросилиция из Украины

Европейская Комиссия (ЕК) завершила антидемпинговое расследование в отношении импорта из Украины и Египта ферросилиция по кодам 7202 21 00, 7202 29 10 и 7202 29 90 без введения пошлин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Недавно Украинская Ассоциация производителей ферросплавов #ukrfa в ответ на свое обращение в Европейскую комиссию получила подтверждение информации, что в ближайшее время в Официальном издании Европейского Союза будет опубликовано сообщение о прекращении антидемпингового расследования относительно импорта ферросилиция в страны ЕС из Украины и Египта. Результат был достигнут благодаря совместной работе Ассоциации, украинских производителей, – #nzf, #zfz за активного участия и поддержки – Nataliya Mykolska (заместитель министра экономического развития и торговли – торговые представители Украины Наталья Микольская – ИФ), Министерство экономического развития и торговли Украины и при содействии # ilyashev & partners (международная юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» – ИФ)», – сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев на своей странице в Facebook в среду.

Директор по развитию бизнеса и PR фирмы «Ильяшев и Партнеры» Екатерина Андреева в соцсети отметила, что за последние 10 лет это первое антидемпинговое расследование Еврокомиссии, которое завершилось без применения антидемпинговых мер относительно импорта товаров происхождением из Украины.

«Проект был очень сложный. Поздравляю мега-команду Ilyashev & Partners, которая работала днем и ночью, и, конечно же, руководителя практики международной торговли Elena Omelchenko», – написала К.Андреева.

Официального сообщения ЕК о прекращении расследования в настоящее время нет.

Вместе с тем, С. Кудрявцев в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» переслал письмо в УкрФА представителя Еврокомиссии, в котором сообщается, что заявитель – Euroalliages – отозвал свою жалобу.

«В последующие дни Комиссия опубликует свое окончательное решение в Официальном журнале Европейского Союза», – говорится в сообщении.

Европейская ассоциация производителей ферросплавов (Euroalliages), представляющая интересы крупнейших европейских производителей ферросилиция, среди которых Ferropem, Ferroatlantica, OFZ и Huta Laziska (на эти четыре компании приходится 90% общего объема производства данного ферросплава в странах Евросоюза), 19 июня 2017 года подала жалобу в ЕК о демпинг при импорте из Украины и Египта ферросилиция по кодам 7202 21 00, 7202 29 10 и 7202 29 90. На основании жалобы было возбуждено антидемпинговое расследование, в период расследования – с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Как сообщил тогда агентству «Интерфакс-Украина». Кудрявцев, возбуждения расследования в отношении поставок ферросилиция из Украины стало неожиданностью для предприятий.

В ходе расследования появилось сообщение, что ЕК может ввести пошлину на ввоз ферросилиция из Украины в размере 26,2-39,7%, из Египта – 30,8-44,1%.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции «УкрФА» создана в 1998 году. В нее входят Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, Марганецкий и Покровский (ранее – Орджоникидзевский) ГОКИ, Побужский ферроникелевый комбинат, ООО «Экологическая инициатива» и другие.

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