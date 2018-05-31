Детей можно окрестить и Добрыней и Любавой, – патриарх Филарет в Луцке

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет отметил, что не будет нарушением церковных догматов крещения детей именами, которых нет в святцах.

Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП.

Патриарх Филарет ответил на вопрос, можно ли крестить детей с именами, которые были обычными среди христиан Киевской Руси, но в святцах их нет.

По словам предстоятеля УПЦ КП, да, можно. Ведь главное – правильно совершенное таинство крещения, а не само имя или обряд, осуществленный при этом. Правда, это нарушит традицию давать христианам лишь те имена, которые есть в святцах (именослове), но не нарушит главное – учение церкви, ее догматы.

«Поэтому, если родители желают назвать свое дитя в крещении, скажем, Добрыней или Любавой, это можно делать», – говорится в сообщении.

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