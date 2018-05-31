Депутат-«ляшковец»: Влиять на Антикоррупционный суд хотят и АП, и внешние партнеры

Украинская власть и международные партнеры борются между собой не против коррупции, а ради влияния на Антикоррупционный суд. Ведь каждый преследует прежде всего свои интересы, а не интересы Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук в эфире программы «ДокаZ» на телеканале ZIK.

«Прежде всего, нужно прекратить обманывать украинцев, ведь в течение последнего времени начали говорить о том, что вскоре создадут Антикоррупционный суд, и это остановит коррупцию в Украине. На самом же деле это все не о борьбе с коррупцией, а о влиянии на еще не созданный Высший антикоррупционный суд», – считает Мосийчук.

Депутат объясняет, что, с одной стороны, влиять на орган хочет Администрация Президента и, собственно, сам Президент Порошенко, с другой – влияние хотят иметь так называемые внешние партнеры Украины – Международный валютный фонд, Всемирный банк и Посольство США в Киеве.

«Они борются между собой не против коррупции, а ради влияния на Антикоррупционный суд. Поскольку если он будет создан, то станет огромным инструментом влияния на топ-чиновников, народных депутатов, а соответственно и на решение парламента и Кабинет министров», – подчеркнул политик.

Также он отметил, что с юридической точки зрения, вопрос внешнего влияния на суд противоречит Конституции Украины. И Конституция четко предусматривает порядок формирования каких-либо украинских судов.

«Каждый преследует прежде всего свои интересы, а не интересы Украины. Безусловно, Президенту выгодно таким образом усилить через контролируемый им суд влияние на парламент и Кабинет министров.

Зато внешним партнерам Украины этот суд нужен для того, чтобы отстаивать свои интересы. Поскольку наряду с требованием о создании суда являются положения относительно поднятия цены на газ для населения и открытие «дикого» рынка земли», – констатировал Игорь Мосийчук.

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