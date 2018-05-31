Данилюк: Кабмин принял незаконное решение относительно подчинения ГФС

Решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы, которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на встрече с бизнесом, передает Интерфакс-Украина.

«Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, потому что не соответствует системе общего государственного управления», – сказал он.

Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику – ГФС, находится в координации министерства. Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

«Переподчинение – это вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках – это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве», – сказал министр финансов.

По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

«Достаточно прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению», – подчеркнул Данилюк.

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