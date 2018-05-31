Бабченко рассказал о своих переселения и как в Праге ему «советовали» ехать в Москву

В Чехии российскому оппозиционному журналисту Бабченку не разрешили подавать документы, чтобы получить вид на жительство из-за посольства Нидерландов, заявив, чтобы он это делал в Москве.

Об этом во время пресс-конференции, которую транслирует телеканал ZIK, сообщил журналист Аркадий Бабченко.

Журналист, который, напомним, выехал из России из-за угрозы, отметил, что сначала он поехал в Прагу. Он отметил, что в чешском МИДЕ заявили, мол, Бабченко не обращался к ним за документами для получения разрешения на проживание.

«Да неужели? Год мы пытались у них получить разрешение на проживание, а сейчас, оказывается, я не обращался! Через Нидерланды – посольство Нидерландов – просили дать мне возможность подать документы в Чехию, на что мне отвечали, что документы ты можешь подать только в Москве. Ну да, конечно, я «побегу» подавать документы в Москве», – пошутил Аркадий Бабченко.

В итоге, продолжил он, из Праги пришлось уехать. Некоторое время жил в Израиле.

«У меня нет израильского гражданства, пришлось и оттуда уехать. В Киеве... У меня дед родом из-под Геническа. Я имею право на получение гражданства... Нужно искать, нужно доказывать», – отметил журналист и добавил, что разрешение на проживание в Украине ему дали с формулировкой «за заслуги перед страной».

Аркадий Бабченко также рассказал, что самым тяжелым во время спецоперации было ждать и быть мишенью. Сейчас он живет в месте, которое хорошо охраняют, приобрел кастрюлю и пишет книгу.

Напомним, 29 мая стало известно, что на улице Никольско-Слободской в Киеве киллер трижды выстрелил в спину российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченку, когда тот заходил в свою квартиру. Сообщали, что журналист умер в «скорой». Вчера во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко – жив и рассказал о деталях проведенной СБУ спецоперации.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.