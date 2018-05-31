Авто из кортежа Порошенко сбило велосипедиста на переходе

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.
Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ «НОВУС» на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (Закрытая черепно-мозговая травма), перелом ноги», – рассказал источник.
По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, у него перелом руки и ноги.
6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.
Ч