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четверг, 31 мая, 2018, 23:34 Киев
Авто из кортежа Порошенко сбило велосипедиста на переходе

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ «НОВУС» на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (Закрытая черепно-мозговая травма), перелом ноги», – рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, у него перелом руки и ноги.

6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.

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ДТПкортеж Президента
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