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четверг, 31 мая, 2018, 11:31 Политика
Аркадий Бабченко: Я как-то неправильно не умер

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал свое убийство, повторил обещание, что умрет в 96 лет, станцевав на могиле Путина.

Об этом он написал в своей странице в Facebook.

«Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно, по их мнению, не умер, но чего-то так ... (авторское ругательное слово можно заменить на «все равно» – ред.)», – сообщил Бабченко.

 

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2018-05-31 12:48 :04