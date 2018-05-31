Андрей Садовый встретился с Патриархом Филаретом в Киеве

Городской председатель Львова Андрей Садовый в Киеве встретился с Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом.

Во встрече также приняли участие председатель Информационного управления архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий и и.о. директора департамента «Администрация городского головы» Львовского городского совета Евгений Бойко, передает пресс-служба ЛГС.

Общение касалось насущных вопросов межконфессиональных и государственно-церковных отношений.

На память о встрече мэр Львова подарил Патриарху Филарету сувениры из города Льва, львовский кофе и книгу «Твой Львов».

Добавим, Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко; род. 23 января 1929, Благодатное, Амвросиевский район, Сталинский округ, Украинская ССР) – украинский православный церковный деятель, архиерей. Третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (с 1995).

Родился в Благодатном, Донецкая область, УССР. Выпускник Московской духовной семинарии Русской православной церкви. 1950 года принял монашество. Епископ Лузкий (1962), Венский и Австрийский (1962-1964), Дмитриевский (1964-1966); митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины Русской православной церкви (1966-1990). После смерти московского патриарха Пимена в 1990 году стал местоблюстителем московского патриаршего престола. Был одним из кандидатов на нового патриарха, но выборы проиграл. Инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), остался ее митрополитом (1990-1992).

В результате обретения Украиной независимости в 1991 выступил поборником восстановления украинской церковной самостоятельности. 1992 принял участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. По политическим мотивам ему объявили анафему (1997) Московская патриархия.

Служил заместителем киевского патриарха (1992-1995), сохранив титул Митрополита Киевского. После смерти предстоятеля Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Владимира был интронизирован на главу Церкви.

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