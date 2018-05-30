Заявления Кремля о расследовании дела Бабченка – исключительно пропаганда, – Фейгин

Москва сейчас пытается продемонстрировать, что вся территория Украины – это территория криминала, где убийство журналиста –обыденное дело. В своей пропагандистской войне Кремль будет использовать все методы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

«В случае с убийством Дениса Вороненкова происходило то же самое, что и сейчас после убийства Аркадия Бабченко. Следственный комитет Российской Федерации завел дело в отношении умышленного убийства, расследует его, делает какие-то абсолютно абсурдные заявления относительно мотивов убийства. С точки зрения смысла здесь ничего кроме пропаганды нет», – заявил юрист.

По его словам, уголовный кодекс дает право российским правоохранителям заводить такие дела, когда гражданина России убили за пределами государства, но они даже не собирают доказательств.

«Они не делают ничего, что действительно способствовало бы выявлению преступников – заказчика и исполнителей. Поэтому это просто форма прикрыться от возможных обвинений в совершении преступления и причастности к этому российских властей», – убежден российский оппозиционер.

Однако уже и во время заседания Совбеза ООН, постоянный представитель России в ОБСЕ говорили о том, что «журналистом в Украине быть опасно». То есть это используется не только для внутреннего потребителя.

«Они будут говорить о преследовании журналистов, их убийствах, сваливая все в одну кучу. Они постараются продемонстрировать, что сама по себе Украина –опасная территория. Вполне возможно, что в этом и состоит план Кремля», – подчеркнул Марк Фейгин.

Он убежден, что Москве сейчас очень важно продемонстрировать, что вся территория Украины – это территория криминала, на которой убийство является обыденным делом.

«Конечно же, Россия таким образом избегать ответственности за то, что там происходит. Поэтому будь то Бабченко, или любой другой журналист, который был бы убит, в пропагандистской войне Кремль будет использовать все подряд. Суть в том, что на Западе не все смогут разобраться в разнице этого», – заявил эксперт.

Напомним, накануне вечером стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об убийстве Аркадия Бабченко. Представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что «комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления против граждан РФ».

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