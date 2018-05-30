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среда, 30 мая, 2018, 14:20 Спорт
За договорные матчи украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован

Украинский теннисист Дмитрий Баданов отстранен от выступлений на соревнованиях и оштрафован на 100 тысяч долларов.

Такое решение антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit сегодня, 30 мая, опубликовал ряд журналистов.

В решении TIU сказано, что украинский теннисист сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии «Futures» в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте.

30-летнего Дмитрия Баданова, пожизненно дисквалифицировали от выступлений, а также наложили штраф в размере 100 тысяч долларов.

Добавим, что в последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на «фьючерсе» в Кременчуге.
ТеннисКоррупция в спорте
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2018-05-30 14:46 :25