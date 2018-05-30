Во Всемирном банке надеются, что Украина введет рынок земли до ближайших выборов

Европейский суд по правам человека принял решение о том, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли нарушает права человека и Конституцию Украины. Во Всемирном банке надеются, что украинское Правительство осмелится отменить мораторий и ввести рынок земли еще до выборов.

Об этом 30 мая на пресс-конференции во Львове сообщил консультант Всемирного банка по земельным вопросам Денис Низалов.

«Отмене моратория мешает отсутствие политической воли. Все боятся, что мораторий – это политизированная реформа. Чтобы ее внедрять, власть должна идти на определенные риски... Но это технические вещи, которые решаются. Фактически мораторий не решил те проблемы, ради которых он внедрялся», – отметил Д.Низалов.

В то же время эксперт выразил надежду, что Правительство решится на этот шаг до президентских выборов.

«Такая возможность есть и мы надеемся, что у Правительства хватит смелости, чтобы эту реформу ввести. Почему сейчас, почему несмотря на выборы? Потому что каждый год Украина теряет от действия моратория. Сейчас Украине как никогда нужно активизировать экономический рост. Земельная реформа является не единственным рычагом, который поможет ускорить экономический рост в Украине и привлечь инвестиции, которые крайне необходимы в сельской местности. Если оттягивает эту реформу, теряем и в экономическом росте и благосостоянии крестьян, имеющих землю но не могут ею свободно ропоряджатися», – отметил он.

Со слов Д.Ниязова, закон о рынке земли должен предусматривать определенные предохранители.

«Как отметил европейский суд в своем решении, введение моратория является самым жестким ограничением прав. Только шесть стран имеют подобные жесткие ограничения. Другие страны не сталкивались с тем, как преодолевать последствия такого жесткого ограничения. В Украине как следствие действия моратория за 17 лет накоплено предложение – очень много людей, которые хотели бы продать землю, потому что они уже не в состоянии ее обрабатывать. Чтобы обезопасить рынок от негативных явлений на начальном этапе, когда он только откроется, нужно думать о предохранении от чрезмерной концентрации. Это может быть определен максимальный объем земли в собственности одного лица – физического или юридического. Предохранители относительно минимальной цены на первых этапах, чтобы предотвратить мошенничество, обвал цен. Еще одно – благодаря действию моратория земля не была предметом банковского залога, не была проведена нормальная рыночная оценка этого актива. Поэтому банки сейчас не знают, как использовать землю как предмет залога. Без рынка таких продуктов не появится. Нужно, чтобы земля стала активом для развития сельской местности и сельского хозяйства», – добавил он.

Справка.

По данным Всемирного банка, на сегодня под моратосценарию в Украине находится 40 млн га. Это 94% всех сельскохозяйственных земель, или 66% всей территории Украины. Из них 27,7 млн га (почти 70%) принадлежат гражданам.

Через мораторий почти 7 миллионов землевладельцев, то есть каждый 6-й украинец, лишен конституционного права распоряжаться своей собственной землей.

За время действия моратория более 1 млн пайщиков не дожили до возможности управлять своей земельной собственностью, а часть из них даже не успела передать свою землю по наследству, и большинство этой земли снова перешло, вместо семей умерших, в собственность государства.

В мире осталось только 7 стран, граждане которых не имеют права распоряжаться своей землей: Украина, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Конго, Таджикистан, Белоруссия.

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