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среда, 30 мая, 2018, 12:42 События
Великобритания призывает к перемирию на Донбассе, – Совбез ООН

Великобритания призвала Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 30 мая объявить о новом соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, пишет «Корреспондент».

«Ухудшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донецкой области подчеркивает полный провал последнего обновления обязательств относительно режима прекращения огня. Я присоединяюсь к другим в повторении призывов с целью соблюдения законов войны», – заявила Пирс.

«Могу ли я снова, господин председательствующий, настойчиво призывать все вовлеченные стороны восстановить обязательства относительно режима прекращения огня на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 30 мая», – отметила Пирс.

В свою очередь председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан отметил, что процесс разведения сил и средств, о чем стороны согласились в Рамочном решении в сентябре 2016 года, остается приостановленным.

«Отсутствие готовности относительно дальнейшего осуществления этого процесса может подорвать доверие и решимость сторон», – подчеркнул Апакан.
донбассВеликобританияперемирие
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2018-05-30 14:47 :14