В WebMoney пообещали сохранить средства пользователей после блокировки сервиса

Менеджмент сервиса WebMoney заявляет, что средства более 4 миллионов пользователей ресурса будут сохранены, несмотря на санкции, а их впоследствии можно будет вывести.

Об этом в эфире программы «Сейчас» на Громадском сообщил директор по маркетингу WebMoney Ростислав Троценко.

По его словам, ни один украинский банк, выполняя это решение, не имеет права вывести или зачислить на карточку деньги WebMoney.

Кроме того, интернет провайдеры должны заблокировать доступ к кошельку, выполняя решение СНБО.

«Мы гарантируем, что деньги никуда не денутся, они будут сохранены. Это первое. ЧТО можно сделать, Владелец технологий наш гарантировал, что средства будут сохранены. Но если мы не сможем разблокировать и решить этот вопрос, то средства пользователям система обменяет на долларовые кошельки. Если людям нужно быстро, то тогда выход – воспользоваться серівсом Exchanger.Money», – сказал Троценко.

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