В Тернополе активисты заполнят «красную карточку» режиму Путина

2 июня Тернополь покажет «красную карточку» режиму Путина.

Общественные активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в России и оккупированном Крыму. Среди них художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары.

Акция состоится в поддержку пленника режима Путина, известного кинорежиссера Олега Сенцова, сообщают организаторы мероприятия.

«14 мая Олег Синцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Люди по всему миру поддерживают пленника и начали глобальную акцию #SaveOlegSentsov.

Она заключается в том, что активисты выставят красную карточку, на которой горожане смогут написать пожелания Путину», – рассказали в местной ячейке «Автомайдана».

Карточку оставят на месте проведения акции, чтобы к написанию пожеланий мог приобщиться каждый, говорят организаторы.

В Тернополе акция состоится 2 июня на Театральной площади, в 12:00. Если майдан будет занят, мероприятие пройдет в сквере возле памятника А. Пушкину в то же время.

Среди требований активистов – освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных в РФ и оккупированном Крыму, а также вынести этот вопрос на обсуждение во время 44 саммита G-7, 8-9 июня в Канаде.

Кроме того, активисты призывают поддержать лозунг на чемпионате мира по футболу в России – «Я болею за политзаключенных».

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