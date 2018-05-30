В первый день лета в Украине, кроме Западной части, температура воздуха понизится, – синоптик

В первый день лета, 1 июня, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуксиноптик Наталья Диденко.

Исключение – западные области.

По ее данным, завтра, 31 мая, в большинстве регионов Украины, за исключением восточных областей, ожидаются 24-30 градусов тепла.

В Киеве 31 мая будут 26-28 градусов тепла, а 1 июня температура воздуха понизится до 22-24 градусов тепла.

По данным центральной геофизической обсерватории, 25 мая температура воды в Днепре достиг 20,2 градуса.

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