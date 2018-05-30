В Киеве пройдут акции из-за убийства журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве сегодня под посольством Российской Федерации, возле канала ATR и на Майдане Независимости сегодня пройдут акции из-за убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает ДетекторМедіа.

Под Посольством РФ была запланирована на 10 час. Об этом сообщил в Facebook Павел Нейман.

«Я иду на 10:00 под посольство с*ыкливой федерации с фото Аркадия Бабченко. Я хочу, чтобы все билборды вокруг этого места были с его фото – не знаю пока, как это сделать, но мы вместе все придумаем», – написал он.

Коллеги и друзья Аркадия Бабченко собираются также под телеканалом ATR, где работал журналист. Об этом сообщила генеральный продюсер канала ATR Кристина Бондаренко.

«Друзья! Мы собираемся под телеканалом ATR. Это единственное место, куда сейчас следует нести цветы, если хотите выразить свое сочувствие. Под домом Аркадия сейчас никого нет. Да и в квартире тоже», – написала она.

Кроме того, по сообщению телеканала «112 Украина», акция также состоится на Майдане Независимости в 19 час.

Напомним, 29 мая в Киеве совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Ему выстрелили в спину в его доме. Он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следствие рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция. Впоследствии полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что одной из версий будут действия российских спецслужб. Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев высказал мнение, что это чисто террористическое убийство, совершенное по заказу Российской Федерации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир призвал украинскую власть провести немедленное и полное расследование этого убийства. Такой призыв выразила также Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ).

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