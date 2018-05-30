«Укргаздобыча» в Харьковской области открыла новое газовое месторождение

Государственная компания «Укргаздобыча» открыла новое газовое месторождение в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новом месторождении запасы газа составляют минимум 300 миллионов кубометров. По оценке экспертов его перспективные ресурсы составляют более 1 500 миллионов кубометров.

Отмечается, что после получения специального разрешения на пользование недрами открытия месторождения и ввода скважины в эксплуатацию осуществлены в рекордно короткие сроки – за 17 календарных месяцев, хотя обычно на это уходит 2-4 года.

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