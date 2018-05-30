Супрун попросила Элтона Джона отстаивать в мире освобождение пленников Кремля

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратилась к британскому рок-музыканту Элтону Джону с просьбой помочь на международном уровне в отстаивании прав украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, и требовать освобождения пленников Кремля, которых удерживают по политическим мотивам.

Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

«Встретились с сэром Элтоном Джоном во время его визита в Украину. Очень ценю то, что он делает для поддержки украинцев, в частности в борьбе со Спидом. Когда фигура такого уровня приобщается к решению проблем наших граждан – это чрезвычайно важно. Мы говорили о трансформации системы здравоохранения и я попросила также помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождение пленников Кремля, которых удерживают по политическим мотивам», – написала она.

По словам Супрун, Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке международного сообщества, ведь украинцы, которые живут на оккупированных территориях и находятся в тюрьмах РФ, не имеют шанса получить медицинские услуги. Так, в частности, на территории оккупированного Крыма МИНЗДРАВ России запретил заместительную поддерживающую терапию для пациентов, вследствие чего они начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и самоубийствам.

И.о. министра проинформировала, что во время пребывания в Киеве Элтон Джон посетил первый в Украине некоммерческий медицинский центр «100% жизни», который открыла в Киеве пациентская организация Сеть ЛЖВ. Центр будет оказывать медицинскую помощь нового для Украины качества как ВИЧ-положительным пациентам, людям из групп риска, так и всем остальным киевлянам.

Напомним, всемирно известный певец, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, направленного на борьбу со Спидом, сэр Элтон Джон 28 мая приехал для участия в информационной благотворительной акции «День с Элтоном Джоном», целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со Спидом.

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