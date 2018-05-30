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среда, 30 мая, 2018, 13:52 События
СБУ разоблачили предпринимателя, наладившего производство военной формы для террористов «ДНР»

Служба безопасности Украины разоблачила донецкого предпринимателя, который обеспечивал боевиков пророссийских террористических группировок военной униформой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что житель временно оккупированного Донецка наладил производство военной формы для участников террористической организации «ДНР», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что злоумышленник ежемесячно платил террористам так называемые «налоги».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.
СБУдонецкбоевики
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2018-05-30 14:46 :10