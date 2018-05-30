Рейтинг UBS: Киев – один из самых дешевых городов мира

В рейтинге, который ежегодно составляет глобальная финансовая компания – швейцарский банк UBS, о стоимости жизни в крупных городах, украинская столица занимает 75 позицию из 77 оцениваемых городов мира.

Об этом сообщает «Радио свобода».

Немного большая стоимость жизни в Дели (Индия) – 73 место и Манила (Филиппины) – 74 место. После Киева, дешевле жить в Лагосе (Нигерия) – 76 место и Каире (Египет) – последняя ступень рейтинга.

Самым дорогим оказался Цюрих (Швейцария), после него – Женева. В первую пятерку также вошли Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Для анализа цен, как отмечают авторы, создали стандартную корзину из 128 товаров и услуг, который примерно показывает расходы и потребление типичной европейской семьи из трех человек, учитывая, что потребительские привычки отличаются в разных странах.

Напомним, Киев вышел из топ-десятки самых дешевых городов мира для жизни, поднявшись на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира и занял 110 место в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные Worldwide Cost of Living 2018.

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