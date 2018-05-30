Ранняя Вселенная: астрономы обнаружили шесть галактик, у которых нет звезд

Когда мы думаем о галактиках, первое, что приходит на ум, – это скопление звезд, вокруг которых вращаются планеты. Однако астрофизики обнаружили нечто необычное – галактики с крайне малым количеством звезд, а, возможно, вообще без них.

Эти беззвездные галактики (известные как темные галактики) могли быть наиболее ранней стадией галактического формирования. По некоторым теоретическим моделям, их могло быть гораздо больше в молодом Вселенной.

Однако из-за того, что в темных галактиках нет звезд, а только материя и газ, они излучают мало видимого света, и это сильно затрудняет их обнаружение и изучение. За все время астрофизических исследований было замечено всего несколько кандидатов в эту категорию.

Так что обнаружение шести новых темных галактик может существенно помочь в понимании того, чем они являются и какова их роль в галактическом формировании.

Фото: naked-science.ru/Marino et al., The Astrophysical Journal

Журнал The Astrophysical Journal опубликовал материал об открытии, сделанном физиками из Швейцарской высшей технической школы Цюриха с помощью новых технологий и методов, сообщает naked-science.

Метод опирается на присутствие квазаров – одних из самых ярких объектов Вселенной, которые питаются от сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Свет исходит не от самой черной дыры, а через невероятно высокое трение в аккреционном диске вокруг нее. Они излучают интенсивный ультрафиолет. Это излучение называют линией Лайман-альфа.

Если темная галактика, наполненная водородом, находится рядом с галактикой с квазаром в центре, вторая будет действовать как своего рода фонарик, подсвечивая эту линию в спектре излучения первой.

Такая техника уже использовалась ранее, – прежде всего для определения количества претендентов в темные галактики ранней Вселенной в 2012 году при помощи очень большого телескопа Европейской южной обсерватории.

В 2014 году к телескопу добавили новый инструмент – спектроскопический обозреватель MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer). Это позволило команде смотреть в космос дальше, чем с прежней аппаратурой, и находить более ранние темные галактики, чем обнаруженные до этого.

Исследователи направили MUSE на шесть квазарних участков, изучая каждый в течение 10 часов наблюдательного времени. Они получили информацию о полном спектре каждой из всех возможных темных галактик и смогли выделить их из примерно 200 излучателей Лайма-альфа – как галактики без привычных звезд.

Пока нет доказательств того, что это действительно темные галактики. Однако они не похожи ни на что другое. Значит, MUSE может быть очень мощным инструментом для поиска таких таинственных объектов.

«Каждый квазарный участок, который мы наблюдаем с помощью MUSE, предоставляет возможность выявить потенциальные темные галактики и получить важную информацию о ранних фазах галактического формирования», – заявляют исследователи в своем докладе.

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