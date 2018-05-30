Правительство: в апреле средняя реальная зарплата выросла до 8480 грн

Средняя реальная зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Средняя реальная зарплата в Украине в апреле выросла до 8480 грн, что на 0,4% превышает показатель марта и на 12,5% превышает показатель апреля 2017 года. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, средняя реальная зарплата в 2,3 раза выше утвержденную минимальную зарплату», – говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства отмечает, что в отраслевом разрезе зарплаты выше среднего выплачивались в добывающей и фармацевтической промышленности, финансовой сфере, а также в машиностроении и транспорте.

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