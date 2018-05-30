Порошенко встретился с Аркадием Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве встретился с журналистом Аркадием Бабченко.

Это видно из видео, которое распространил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголкона своей странице в Фейсбуке.

«Убежден, что по-другому не могло быть. Мы таким образом празднуем твой третий день рождения. Представляю, что чувствовали сотрудники Службы безопасности Украины, которых как только не обзывали, как только не поливали грязью», – сказал Президент.

Он отметил, что знал о ходе операции, в отличие от всех работников собственной администрации.

Порошенко попросил журналиста поздравить жену, а также поблагодарить СБУ за профессионализм.

Напомним, 29 мая в Киеве было совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка. Ему выстрелили в спину в его доме. Он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что пока наиболее вероятной версией убийства Аркадия Бабченка является его профессиональная деятельность.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.

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