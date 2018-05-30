Опубликовано фото с места убийства Аркадия Бабченко в Киеве

Фото: Stanislav Yurchanko(RFE/RL)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radiosvoboda.org (RFE/RL)

Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)

Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)

Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)

Фото: EPA-EFE/ Stepan Franko



Вчера, 29 мая, в Киеве выстрелом в спину был убит российский журналист и критик Президента России Владимира Путина Аркадий Бабченко. В сети появились фотографии с места убийства Бабченко.

Аркадий Бабченко – российский оппозиционный журналист и активист. С началом репрессий и преследований оппозиционных активистов в Москве переехал в Прагу. Впоследствии поселился в Украине.

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