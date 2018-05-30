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среда, 30 мая, 2018, 12:33 События
Опубликовано фото с места убийства Аркадия Бабченко в Киеве
  • Фото: Stanislav Yurchanko(RFE/RL)
  • Фото: Serhii Nuzhnenko / Radiosvoboda.org (RFE/RL)
  • Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)
  • Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)
  • Фото: Serhii Nuzhnenko /Radiosvoboda.org (RFE/RL)
  • Фото: EPA-EFE/ Stepan Franko

Вчера, 29 мая, в Киеве выстрелом в спину был убит российский журналист и критик Президента России Владимира Путина Аркадий Бабченко. В сети появились фотографии с места убийства Бабченко.

Аркадий Бабченко – российский оппозиционный журналист и активист. С началом репрессий и преследований оппозиционных активистов в Москве переехал в Прагу. Впоследствии поселился в Украине.
КиевкриминалубийствоАркадий Бабченко
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2018-05-30 14:47 :15