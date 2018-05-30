«Нафтогаз» начал взыскание задолженности с «Газпрома», – СМИ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» начала принудительное взыскание с российского «Газпрома» 2,6 миллиардов долларов задолженности в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на свой источник в правительстве.

В частности, согласно информации, «Нафтогаз» направил иски в суды Швейцарии, Нидерландов и Великобритании с требованием конфисковать имущество «Газпрома» в счет погашения задолженности.

Кроме этого, источник «Интерфакса» сообщал, что взыскание задолженности по решению арбитража может привести к замораживанию акций дочерних компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые строят и обслуживают газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Напомним, что 28 мая в российском «Газпроме» потребовали отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом», так как считают, что решение якобы написано не арбитрами, а «другими лицами». В «Нафтогазе» скептически отреагировали на это заявление.

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