среда, 30 мая, 2018, 23:38 Политика
Надежда Савченко прекращает голодовку
Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и свержении государственной власти, прекратит голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе.
Об этом написала пресс-служба нардепа в Facebook, – сообщает segodnya.ua.
«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе лжи, Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы», – говорится в сообщении.
Адвокат Савченко Константин Глоба объяснил, что сейчас защита готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.