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среда, 30 мая, 2018, 23:38 Политика
Надежда Савченко прекращает голодовку

Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и свержении государственной власти, прекратит голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе.

Об этом написала пресс-служба нардепа в Facebook, – сообщает segodnya.ua.

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«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе лжи, Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы», – говорится в сообщении.

Адвокат Савченко Константин Глоба объяснил, что сейчас защита готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования.
Надежда Савченкоголодлвка
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