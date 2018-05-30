Надежда Савченко прекращает голодовку

Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и свержении государственной власти, прекратит голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе.

Об этом написала пресс-служба нардепа в Facebook, – сообщает segodnya.ua.

«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе лжи, Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы», – говорится в сообщении.

Адвокат Савченко Константин Глоба объяснил, что сейчас защита готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования.

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