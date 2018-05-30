МИД России обвинил Киев в «русофобской лжи»

В Министерстве иностранных дел России обвиняют украинскую власть в «русофобской лжи». Так в России отреагировали на обвинения Киева в заказе убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Теперь украинская власть полностью взяла курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василия Грицака, украинские силовики задержали предполагаемого исполнителя убийства, который, как он отметил, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны. Естественно, они будут продолжать развивать эту провокацию», – говорится в заявлении российского ведомства.

Об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко сообщили вечером 29 мая. В полиции сообщили, что это произошло на входе в его квартиру, куда он возвращался из магазина. Бабченко получил несколько выстрелов в спину и скончался в карете «скорой». Сегодня в СБУ сообщили, что убийство Бабченко является инсценировкой. Глава украинской спецслужбы Василий Грицак заявил, что сегодня в Киеве задержали организатора убийства, а заказчиком являются российские спецслужбы.

Следственный комитет России открыл уголовное производство за убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а МИД России призвал украинскую власть приложить все усилия к оперативному расследованию».

Журналист покинул свою родину в феврале 2017 года, имел возможность жить в Праге, но выбрал работу ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.

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