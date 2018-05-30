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среда, 30 мая, 2018, 14:00 Спорт
Лидер «Реала» Криштиану Роналду не принял участия в презентации новой клубной формы на новый сезон

Португальский нападающий Криштиану Роналду (на фото) – единственный игрок основы мадридского «Реала», который не принимал участия в презентации новой формы, в которой команда будет играть в сезоне-18/19.

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Фото 24 игроков основы в новых футболках были представлены на официальном сайте мадридцев, и только футболка с №7 была представлена без непосредственного участия своего владельца, пишет ua-football.com.

Этот факт в очередной раз поднял в испанских СМИ волну слухов о возможном уходе игрока, который после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) намекнул, что может покинуть команду.

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2018-05-30 14:46 :22