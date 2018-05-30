Луцк примет командный Евро-2019 по легкоатлетическому многоборью

Украинский город Луцк в 2019 году примет Суперлигу командного чемпионата Европы по многоборью.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета Европейской легкой атлетики, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Комментируя проведение командного чемпионата Европы по многоборью в Луцке, президент ФЛАУ Игорь Гоцул отметил, что эти соревнования сломают печальную тенденцию, когда Украина была лишена права проведения международных легкоатлетических соревнований на протяжении длительного времени.

«6 и 7 июля 2019 года восемь сильнейших европейских команд, включая сборную Украины, в Луцке будут бороться за победу в Суперлиге командного чемпионата Европы. Эти соревнования сломают печальную тенденцию, когда Украина была лишена права проведения международных легкоатлетических соревнований на протяжении длительного времени. В 2013 году мы блестяще провели юношеский чемпионат мира в Донецке. Мы имели амбициозные планы по продолжению этой традиции. Однако агрессия России против нашей страны сломала эти планы. Мы были лишены права проведения соревнований, потеряли несколько баз подготовки.

Однако мы упорно работали, строили новые стадионы и боролись. Как результат, нам удалось вернуть в Украину международные легкоатлетические соревнования. Это наша победа. Уверен, что после завершения чемпионата у нас будет повод поздравить друг друга с успешным выступлением украинских легкоатлетов, и с успешным проведением турнира. Поздравляю всех с этой новостью и до встречи в Луцке», – сказал Гоцул.

Отметим, что командный чемпионат Европы по многоборью проводится в четырех лигах. Сильнейшие команды выступают именно в Суперлиге. В 2017 году Суперлигу командного чемпионата Европы по многоборью принимал Таллинн. Тогда сборная Украины победила в командном зачете. В индивидуальном зачете украинская спортсменка Алина Шух была лучшей в соревнованиях семиборок, а Алексей Касьянов стал вторым среди десятиборцев.

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