Леонид Кравчук: Медведчук никогда ничего не делал, когда не видел собственной роли

Я могу сказать одно, что Виктор Медведчук никогда ничего не делал так, чтобы там не видел своей роли.
Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Отвечая на вопрос ведущей, как Леонид Кравчук оценивает роль Медведчука в отношениях между Украиной и Россией, экс-президент Украины ответил так:
«Роль такая: Медведчук – человек достаточно опытный, образованный, профессиональный юрист, конституционалист, он знает деликатнейшие вопросы межгосударственных отношений, и имея прямую поддержку президента России и общаясь с Президентом Украины, влияет на них.
Поэтому я могу сказать одно, что Виктор Медведчук никогда ничего не делал так, чтобы там не видел своей роли», – отметил Леонид Кравчук.
А нынешняя роль Медведчука, со слов экс-президента, заключается в желании занять в Украине высокую политическую должность.
«Например, премьер-министра Украины. Но не забываем, что у нас парламентско-президентское государство. Народ выбирает партию, а партия выдвигает лидера. Вот и если народ выбирает ту партию, которую возглавляет Медведчук, то кто запретит этой партии назначить своего премьера?», – заметил гость программы.
Леонид Кравчук считает, что партия «Украинский выбор» и 230 народных депутатов от нее когда-то также могут пройти в парламент.
«Это может быть. Вот когда в Германии Канцлер Меркель имела 227 голосов и принимала все решения. Это может быть, это реальные вещи, которые проходили нации и народы. Поэтому и нам надо подняться в своем виденье Украины, ее истории и памяти», – подчеркнул первый Президент Украины.