Государство будет компенсировать оплату няни, если женщина не выходит в декрет

С 2019 года женщинам, которые будут продолжать работать, вместо декретного отпуска, государство будет компенсировать часть оплаты услуг няни.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает «Громадське».

«С первого января 2019 года, когда работающая мама будет нанимать няню, мы будем компенсировать часть заработной платы сиделкt, чтобы мать имела возможность работать», – отметил Гройсман.

Инфографика Кабинета министров Украины

Инфографика Кабинета министров Украины

Кроме этого в правительстве рассказали, что с сентября каждая женщина, после рождения ребенка, получит от государства пакет с необходимыми для детей вещами.

«С сентября каждая мама, которая родит ребенка, получит от государства пакет для малыша как дополнительную помощь. В нем будет все, что необходимо ребенку на первых порах», – сообщил премьер.

Отмечается, что стоимость вещей в пакете составит примерно 5000 гривень.

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