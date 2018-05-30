Безвиз – достижение Польши, Чехии и Венгрии, которые хотели получить дешевую рабочую силу, – Краснов

Единственное, о чем сегодня может говорить власть – безвизовый режим. Но друзья, это не достижение нашей власти. Это достижение Польши, Чехии и Венгрии, стран Евросоюза, которые так хотели получить дешевую рабочую силу.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал лидер партии «Громадська сила» Загид Краснов.

«Когда к власти приходит определенная команда, она берет на себя конкретные обязательства. Вот те люди, которые сейчас при власти, они не выполнили никаких обязательств, которые на себя взяли. Возьмите любой показатель- ВВП на душу населения, коррупция, индекс инфляции. И возьмите что угодно-и вы увидите, что ни в одной отрасли нет улучшения», – заявил Загид Краснов.

Кроме этого, рассказал гость программы, в Украине вырос уровень преступности.

«За год у нас регистрируется около 4 тысяч уголовных дел. По словам Авакова, преступность выросла в 3 раза. Поэтому мы можем критиковать власть, можем и нет, но власть должна выйти к людям и рассказать, что она выполнила из того что обещала, а что она не успела сделать», – подчеркнул лидер партии «Гражданская сила».

И единственное, чем сегодня может похвастаться власть, со слов Краснова, является безвизовый режим.

«Но ведь друзья, это не достижение нашей власти. Это достижение Польши, Чехии и Венгрии, стран Евросоюза, которые так хотели получить дешевую рабочую силу. Это они постарались для себя, дав нам безвизовый режим. А наша власть просто прилепила к этому свои достижения. Мол, что это мы сделали», – подчеркнул политик.

Загид Краснов добавил, что нет улучшения и в сферах здравоохранения и образования.

«Разве система здравоохранения заработала лучше и стала доступной для людей, а система образования стала более качественной, и родители перестали платить взносы? Нет! Возможно, дороги стали лучше? Вот господин Олег Барна говорит, что дорога на Львов стала лучше, но, извините, при воре Януковиче тоже много дорог строилось. И это не говорит о том, что он был прекрасным президентом», – отметил гость программы.

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