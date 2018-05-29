В Москве за одиночный пикет в поддержку Сенцова задержали российского режиссера

В центре Москвы полиция задержала российского режиссера Антона Сушкевича, который проводил одиночный пикет в поддержку незаконно осужденного украинского коллеги Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«На Пушкинской площади задержали режиссера Антона Сушкевича. Он стоял в одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова», – пишет издание.

Как отмечается, полицейские при задержании ссылались на 202-й указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности» во время чемпионата мира по футболу.

«Однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет», – подчеркивается в сообщении.

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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