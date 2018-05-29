Украинские военные уничтожили технику боевиков на Светлодарской дуге

Боевая группа К-2, которая входит в 54 бригаду, отомстила за раненого собрата, уничтожив боевую технику террористов на Светлодарской дуге, с которой велся огонь.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на волонтера Юрия Мисягина.

По словам волонтера, история началась еще четвертого мая, когда, во время обстрела позиций украинских военных был ранен один из бойцов группы К-2.

«Тогда противник стрелял по нас из БМП и, во время одного из прилетов, боеприпас взорвался неподалеку, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С ним все нормально, он сейчас в госпитале», – сообщил Мисягин.

Волонтер отметил, что тогда вся команда по согласованию с командиром решила выследить, найти и уничтожить позицию, с которой велся огонь.

С помощью беспилотников украинские солдаты начали изучать местность, откуда велся огонь противника, также подключилась разведка. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, операцию перенесли на неделю.

«Прошла примерно неделя и через каналы связи передали, что по одной из позиций 54 бригады противником сейчас происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа подняла наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все равно уже никуда не денется», – рассказал Мисягин.

Украинские военные уничтожили технику боевиков на Світлодарській дуге. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

«Из трех выстрелов два попали за три метра от МТЛБ-ЗУ, а третьим попали ей прямо в «нос». Она загорелась, и огонь был переведен на БМП, что стояла в нескольких метрах в закрытой позиции», – добавил он.

Впоследствии, продолжил волонтер, поступила информация, что с соседнего участка террористов выехала еще одна БМП и начала работать – она была ближе к группе, поэтому приняли решение, что раз уже «началась работа», и все получается, то и ее не стоит «обделять вниманием». Из 12 выстрелов два попали в цель.

«Группа отплатила за раненого собрата, уничтожив в одной схватке две боевые машины сепаратистов. Вся видеофиксация боя передана в штаб для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплате боевой премии за уничтоженную технику противника», – сообщил волонтер.

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