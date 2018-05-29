Украинские альпинисты, которые одолели Эверест, попали в национальный реестр рекордов

Более двенадцати часов и почти девять тысяч метров с музыкой наверху. Четверо украинцев преодолели Эверест и стали рекордсменами. Сегодня они приехали в столицу и поделились своей историей.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Тянуло меня в горы невероятно. Даже сейчас я смотрю на Эверест и думаю о магии, которая в нем есть. Недаром – это самая высокая гора в мире», – рассказала альпинистка Ирина Галай.

Сегодня Ирина в Киеве и вспоминает, как во второй раз в жизни покорила Эверест. А еще две недели назад хрупкая девушка стояла на самой высокой точке мира вместе с верной командой из Львова, Днепра и Киева. Их объединила любовь к горам.

«Была очень правильная атмосфера. Все ребята с правильным и интересным чувством юмора. И юмор – это то, что нам помогало подниматься на гору», – отметил альпинист Роман Городечний.

На пути к заветной мечте альпинистам пришлось преодолевать нелегкие испытания.

«Мы стартовали в 8 вечера и шли всю ночь. Очень хотелось спать, я говорил себе «чувак, это же Эверест, высочайшая вершина мира», – вспомнил альпинист Тарас Поздний.

Но желание спать не самая большая беда украинской команды. Каждая секунда была на вес золота. По дороге вверх они встретили другого альпиниста, которого не смогли оставить на произвол судьбы в «мертвой зоне».

«Мы китайца прицепили, когда спускались вниз. Он очень медленно шел, очень часто садился и падал, его надо было поднимать и тормошить», – рассказал альпинист Роман Городечний.

Но наибольший удар украинские альпинисты испытали позже, когда узнали о потере их проводника – непальского шерпа.

«Он еще ночью спал у меня в палатке, а утром я узнала, что он умирает от горной болезни. Меня это очень подвело. Когда узнала о его смерти, я была разбита», – вспомнила с грустью альпинистка Ирина Галай.

Вверху было сложно дышать, постоянно возникали проблемы со здоровьем. Почти не было сил идти. Но варианта сдаваться альпинисты даже не рассматривали. Двигаться вперед помогала поддержка товарищей.

«Каждый человек переживает, чтобы не было лишнего веса, пытается сбросить каждый килограмм. Но мы так не делали. Мы брали музыкальные колонки, которые весят 1,5-2 килограмма и с музыкой ходили горами. Были моменты, когда было трудно и мы это видели, чувствовали и помогали», – сказал альпинист Дмитрий Семеренко.

Несмотря на трудности, они все-таки преодолели 8 848 метров. Их экспедиция продолжалась 50 дней. Сегодня украинские альпинисты попали в национальный реестр рекордов. Роман стал первым львовянином, который покорил Эверест. Дмитрий – первым днипрянином. А вот Тарас Поздний впервые поднял на гору кошелек с криптовалютой. Единственная женщина в команде Ирина, стала первой украинкой, которая поднялась на высоту 8 тысяч 300 метров без кислородного баллона. А дальше будут новые вершины.

Евгения Швиц, «Первые о главном»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.