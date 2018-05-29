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вторник, 29 мая, 2018, 23:42 Мир
У Трампа предположили, что встреча с Ким Чен Ыном состоится после 12 июня

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может быть перенесена на другую дату, если стороны не успеют подготовиться к переговорам до 12 июня.

Об этом заявила во вторник в прямом эфире телеканала Fox News старший советник Белого дома Келлиан Конуей.

«Президент отправил две делегации – одну для обеспечения логистических вопросов, и еще одну для дипломатического процесса – которые на месте осуществляют логистическую подготовку к 12 июня», – обозначила Конуей усилия, которые предпринимаются сейчас для организации саммита.

Она подчеркнула, что даже в том случае, если для этого понадобится больше времени, встреча все равно состоится, но позже.

«Как сказал президент, если это не состоится 12 июня, это может произойти впоследствии», – подчеркнула советник президента США.
переговорыДональд ТрампКим Чен Ын
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