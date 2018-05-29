Тарас Костанчук: Путину плевать, о чем говорит Порошенко со Штайнмайером

Путину наплевать на то, что мы говорим и то, что говорит Порошенко вместе со Штайнмайером. Он гнет свою линию и он будет ее гнуть.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил руководитель организации участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Среди вопросов, которые обсуждали лидеры государств, был также вопрос размещения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Украины.

Тарас Костанчук говорит, что введение миротворцев не решит ситуации на Донбассе, нужен исключительно военный вариант.

«Ведь никто не пойдет ни на какие варианты. Путину наплевать на то, что мы говорим и то, что говорит Порошенко вместе со Штайнмайером. Он гнет свою линию и он будет ее гнуть. Никого он туда не допустит. И то, что Лавров заявляет про Станицу Луганскую, говорит о том, что их интересует полный контроль этой территории», – отметил гость программы.

Тарас Костанчук убежден, что России нужно перманентное состояние войны на территории Украины для того, чтобы всегда можно было влиять на геополитику и внутреннюю политику Украины.

«Ни при каких условиях и в ближайшее время им нельзя отдать эти территории. Поэтому никаких других вариантов нет. Никто не позволит кого-то завести на Донбасс, ведь это уменьшит контроль Путина над этими территориями», – сказал Костанчук.

А если миротворцы все же будут введены, то, по убеждению эксперта, Путин выдвинет такие условия, которые будут выгодны только ему.

«Он может сказать, что грузовики, которые туда ехали и не проверялись, будут дальше ехать и их никто не будет проверять. Может сказать и про полный контроль внутри. А это Захарченко, Плотницкий и другие. Вот они остаются внутри, и проход через границу не контролируется.

Кто на это пойдет? И никто! Итак мы говорим ни о чем. Поэтому никаких вариантов, как освобождение военным путем, и быть не может. Все остальное не сработает», – отметил Тарас Костанчук.

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