Роман Бессмертный идет в президенты

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве, передает «ВВС Украина».

«Будущим для себя я считаю баллотирование в президенты. Я действительно буду баллотироваться», – сказал Безсмертный.

Политик также добавил, что «придет время», и он оформит соответствующие документы.

Роман Бессмертный был народным депутатом 4 созывов, в 1994 – 2007 годах, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформы, заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко, послом Украины в Беларуси и представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в «Минском формате».

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