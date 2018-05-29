По Бабченко совершено по крайней мере два-три выстрела, – начальник полиции Киева

Правоохранители работают на месте убийства известного российского оппозиционного журналиста и военного эксперта Аркадия Бабченка – возле его квартиры в Киеве в многоквартирном доме на улице Никольско-Слободской.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции, которую ведет телеканал ZIK.

У дома стоят несколько машин патрульной полиции столицы, в доме работает следственно-оперативная группа, правоохранители опрашивают соседей, а также жену погибшего.

На месте находятся друзья погибшего, начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Последний в разговоре с журналистами сообщил, что Бабченко не находился под охраной, а нападавшие совершили по нем по крайней мере два-три выстрела.

Напомним, по Аркадию Бабченку стреляли возле дверей его квартиры. Как информируют медиа, выстрелы услышала его жена – она первой увидела мужа в крови. Бабченка пытались спасти медики, однако по дороге в больницу в карете «скорой помощи» он скончался.

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