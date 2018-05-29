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вторник, 29 мая, 2018, 23:00 Экономика
МВФ оценил дефицит финансирования Украины на уровне 4,5 миллиарда долларов

МВФ оценил дефицит финансирования Украины на уровне 4,5 миллиарда долларов

Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает УНИАН.

«МВФ определил дефицит финансирования (Украины – ЭП) в 4,5 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, что выходит за рамки финансирования, выделенного к настоящему времени международными партнерами», – говорится в сообщении.

 
МВФУкраинафинансированиедефицит
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2018-05-30 00:02 :39