Катеринчук: Добровольческое движение уничтожили двумя «котлами» и сделали это намеренно

Сегодня в Украине происходит целенаправленная публичная атака на добровольческий движение.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук.

Гость программы отметил, что, по его мнению, действующий глава государства – самый удобный Президент для хозяина Кремля Владимира Путина, потому что не имеет целью освобождать территории, зато заботится об обогащении. Политик, отвечая на вопросы зрителей, отметил, что согласен с мнением, что Президент Порошенко своими действиями за четыре года убил все достижения Революции Достоинства. А на добровольческий движение в настоящее время, подчеркнул Николай Катеринчук, идет целенаправленная атака.

«Мое мнение, что добровольческое движение было уничтожен двумя «котлами» и это было сделано намеренно, – заявил Николай Катеринчук, ссылаясь на показания очевидцев, которые находились на линии фронта и рассказывали о том, что творилось, в частности с командованием на тот момент. Такое впечатление, что сдавали, предавали, и это происходило на системном уровне».

После того, как активная фаза боевых действий завершилась, многих участников тех событий, отметил гость программы, военная прокуратура начала сажать за решетку. Однако, удивляется Николай Катеринчук, эта тема сейчас мало кого интересует. С его слов, когда на улице Грушевского митингующих – бывших участников боевых действий на Донбассе – силовики поставили на колени, за них не вступилась ни одна из организаций, объединяющих бывших бойцов АТО.

«Идет целенаправленная публичная атака на добровольческое движение. Стараются, чтобы мы забыли этих добровольцев, и о них почти не вспоминают. Это есть проблема. Их объединили вокруг областных центров, районных, дали небольшие деньги на реабилитацию – и они сейчас занимаются своими вопросами, а не государством. А хотелось бы, чтобы они занялись государством, ибо они имеют на это право больше всех», – считает Николай Катеринчук.

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