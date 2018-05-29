К Сенцову в российской тюрьме начали применять поддерживающую терапию

Украинский режиссер Олег Сенцов действительно получает поддерживающую терапию в российской тюрьме после многодневной протестной голодовки.
Это подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе.
«Состояние Олега Сенцова сейчас стабильное, сегодня узнавал», – сообщил он на своей странице в Фейсбуке.
«Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда поеду к Олегу», – уточнил адвокат.
«Сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ – ред.) толком по терапии объяснить ничего не могут, ведь они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего объяснить не могу. Это все», – добавил он.
14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.