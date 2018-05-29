live
Aнонси
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко» 30.05.2018 о 20:00
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко» 30.05.2018 о 20:00
30 мая, среда
Ігор Мельничук, учасник гурту «Брати Гадюкіни» у програмі «Перші Другі»
Ігор Мельничук, учасник гурту «Брати Гадюкіни» у програмі «Перші Другі»
30 мая, среда
Анонс програми Добрий ZIK: Спішити жити
Анонс програми Добрий ZIK: Спішити жити
31 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 29 мая, 2018, 23:59 События
К Сенцову в российской тюрьме начали применять поддерживающую терапию

Украинский режиссер Олег Сенцов действительно получает поддерживающую терапию в российской тюрьме после многодневной протестной голодовки.

Это подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Состояние Олега Сенцова сейчас стабильное, сегодня узнавал», – сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

«Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда поеду к Олегу», – уточнил адвокат.

«Сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ – ред.) толком по терапии объяснить ничего не могут, ведь они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего объяснить не могу. Это все», – добавил он.

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
РоссияОлег Сенцов
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-05-30 00:01 :32